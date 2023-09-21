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Городецкий Анатолий Михайлович

Место рождения

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

12.07.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1884 ст.

Отец: Городецкий Михаил

Мать: Городецкая Елизавета Андреевна

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Сын диакона Борисоглебской Ельниковской церкви Грязовецкого уезда.
Образование
15.06.1903 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен, по прошению, из Духовной Семинарии.
Работа или профессия
02.09.1903 ст.
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Определен псаломщиком к Николаевской Усть-Рецкой церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
18.07.1906 ст.
Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Определен во диакона к Ельниковской Борисоглебской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
01.08.1910 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен на должность Эконома Вологодской Духовной Семинарии.
Бракосочетание
Около 1912

Жена: Городецкая Аполлинария Константиновна

Исаевский-Дмитриевский, Кубино-Озерский район, Северный край
Работа или профессия
06.02.1912 ст.
Исаевский-Дмитриевский, Кубино-Озерский район, Северный край
Определён на место священника к Димитриевской Исаевской церкви Вологодского уезда.
Награда
03.04.1916 ст.
Исаевский-Дмитриевский, Кубино-Озерский район, Северный край
За усердную пастырскую службу награжден набедренником.
Смерть
Неизвестно

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