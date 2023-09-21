Городецкий Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.07.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1884 ст.
Отец: Городецкий Михаил
Сын диакона Борисоглебской Ельниковской церкви Грязовецкого уезда.
Образование
15.06.1903 ст.
Уволен, по прошению, из Духовной Семинарии.
Работа или профессия
02.09.1903 ст.
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Определен псаломщиком к Николаевской Усть-Рецкой церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
18.07.1906 ст.
Определен во диакона к Ельниковской Борисоглебской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
01.08.1910 ст.
Определен на должность Эконома Вологодской Духовной Семинарии.
Бракосочетание
Около 1912
Работа или профессия
06.02.1912 ст.
Определён на место священника к Димитриевской Исаевской церкви Вологодского уезда.
Награда
03.04.1916 ст.
За усердную пастырскую службу награжден набедренником.
Смерть
Неизвестно