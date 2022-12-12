Калужинов Тимофей Трифонович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1802
Сын: Калужников Кирилл Тимофеевич
Мать ребёнка: Калужинова Василиса
Рождение ребёнка
1805
Сын: Калужинов Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Калужинова Василиса
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Устинья Тимофеевна
Мать ребёнка: Калужинова Василиса
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Акилина Тимофеевна
Мать ребёнка: Калужинова Василиса
Рождение ребёнка
1812
Сын: Калужинов Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Калужинова Василиса
Смерть
1825