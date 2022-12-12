Калужинов Тимофей Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинов Тимофей Трифонович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Калужинов Трифон Данилович

Мать: Калужинова Евдокия Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Калужников Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: Калужинова Василиса

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Калужинов Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Калужинова Василиса

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Устинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Калужинова Василиса

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Акилина Тимофеевна

Мать ребёнка: Калужинова Василиса

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Калужинов Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Калужинова Василиса

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
1825
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