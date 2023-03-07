Калужинов Афанасий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Калужинов Тимофей Трифонович
Мать: Калужинова Василиса
Рождение ребёнка
1825
Сын: Калужинов Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Калужинова Аксинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Калужинов Филипп Афанасьевич
Мать ребёнка: Калужинова Аксинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Калужинова Аксинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евфимия Афанасьевна
Мать ребёнка: Калужинова Аксинья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно