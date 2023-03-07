Калужинов Афанасий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужинов Афанасий Тимофеевич

Калужинов Афанасий Тимофеевич

avatar

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Калужинов Тимофей Трифонович

Мать: Калужинова Василиса

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Калужинов Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Калужинова Аксинья Евдокимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Калужинов Филипп Афанасьевич

Мать ребёнка: Калужинова Аксинья Евдокимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Калужинова Аксинья Евдокимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евфимия Афанасьевна

Мать ребёнка: Калужинова Аксинья Евдокимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Аксинья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close