Калужинова (Котельникова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Варварина Пелагея Трифоновна
Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Калужинов Никита Трифонович
Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Залупина Евдокия Трифоновна
Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Калужинова Прасковья Трифоновна
Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Калужинов Иван Трифонович
Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Калужинова Елена Трифоновна
Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Калужинов Тимофей Трифонович
Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784