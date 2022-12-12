Калужинова (Котельникова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Котельникова) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Пушкарное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкарное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Варварина Пелагея Трифоновна

Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Калужинов Никита Трифонович

Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Залупина Евдокия Трифоновна

Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Калужинова Прасковья Трифоновна

Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Калужинов Иван Трифонович

Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Калужинова Елена Трифоновна

Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Калужинов Тимофей Трифонович

Отец ребёнка: Калужинов Трифон Данилович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Трифон Данилович

Смерть
1784
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