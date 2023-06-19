Калужинов Трифон Данилович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Варварина Пелагея Трифоновна
Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Калужинов Никита Трифонович
Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Залупина Евдокия Трифоновна
Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Калужинова Прасковья Трифоновна
Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Калужинов Иван Трифонович
Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Калужинова Елена Трифоновна
Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Калужинов Тимофей Трифонович
Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1812