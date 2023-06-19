Калужинов Трифон Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинов Трифон Данилович

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

1723 г.р.

Мать

1716 г.р.

Жена

1759 г.р.
1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Калужинов Даниил Авраамович

Мать: Калужинова Ефросинья Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Варварина Пелагея Трифоновна

Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Калужинов Никита Трифонович

Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Залупина Евдокия Трифоновна

Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Калужинова Прасковья Трифоновна

Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Калужинов Иван Трифонович

Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Калужинова Елена Трифоновна

Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Калужинов Тимофей Трифонович

Мать ребёнка: Калужинова Евдокия Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова София Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Евдокия Яковлевна

Смерть
1812