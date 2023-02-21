Калужинова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Калужников Кирилл Тимофеевич
Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Трифонович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Калужинов Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Трифонович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Устинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Трифонович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Акилина Тимофеевна
Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Трифонович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Калужинов Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Трифонович
Смерть
Неизвестно