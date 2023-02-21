Калужинова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Калужников Кирилл Тимофеевич

Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Трифонович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Калужинов Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Трифонович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Устинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Трифонович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Акилина Тимофеевна

Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Трифонович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Калужинов Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Трифонович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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