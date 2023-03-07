Архангельская Елена Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: Андрей Михайлович
Мать: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Архангельский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около ?.06.1833 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Архангельский Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно