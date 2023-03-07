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Архангельская Елена Андреевна

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Место рождения

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: Андрей Михайлович

Мать: Евдокия Мефодиевна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Архангельский Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около ?.06.1833 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Архангельский Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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