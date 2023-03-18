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Андрей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770 ст.

Дата смерти

1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1793 ст.

Жена: Евдокия Мефодиевна

Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Александр Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Сын: Воскресенский Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Ламский Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 28.02.1807 ст.

Дочь: Замыслова Марья Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА ф. 203-745-995 слайд 12
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: Архангельская Елена Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1811 ст.
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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