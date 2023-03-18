Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770 ст.
Дата смерти1811 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1793 ст.
Жена: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Сын: Александр Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Сын: Воскресенский Пётр Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
Около 28.02.1807 ст.
Дочь: Замыслова Марья Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
ЦГА ф. 203-745-995 слайд 12
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Архангельская Елена Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
Смерть
1811 ст.