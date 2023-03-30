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Архангельский Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Архангельская Елена Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около ?.06.1833 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Архангельская Елена Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская Елена Андреевна

Смерть
Неизвестно
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