Архангельский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Архангельская Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Около ?.06.1833 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Архангельская Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно