Малиновцева (Винокурова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновцева (Винокурова) Ирина Алексеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Винокуров Алексей Иванович

Мать: Винокурова Василиса Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Малиновцева Александра Осиповна

Отец ребёнка: Малиновцев Осип Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-53л
Рождение ребёнка
1802

Сын: Малиновцев Константин Осипович

Отец ребёнка: Малиновцев Осип Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-52об
Рождение ребёнка
1803

Сын: Малиновцев Афонасий Осипович

Отец ребёнка: Малиновцев Осип Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-52об
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Малиновцева Матрена Осиповна

Отец ребёнка: Малиновцев Осип Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-53л
Рождение ребёнка
1809

Сын: Малиновцев Степан Осипович

Отец ребёнка: Малиновцев Осип Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-52об
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Малиновцева Степанида Осиповна

Отец ребёнка: Малиновцев Осип Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-53л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновцев Осип Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-53л
Смерть
Неизвестно
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