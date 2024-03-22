Малиновцева (Винокурова) Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Малиновцева Александра Осиповна
Отец ребёнка: Малиновцев Осип Иванович
ГАСО, 24-25-330-53л
Рождение ребёнка
1802
Сын: Малиновцев Константин Осипович
Отец ребёнка: Малиновцев Осип Иванович
ГАСО, 24-25-330-52об
Рождение ребёнка
1803
Сын: Малиновцев Афонасий Осипович
Отец ребёнка: Малиновцев Осип Иванович
ГАСО, 24-25-330-52об
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Малиновцева Матрена Осиповна
Отец ребёнка: Малиновцев Осип Иванович
ГАСО, 24-25-330-53л
Рождение ребёнка
1809
Сын: Малиновцев Степан Осипович
Отец ребёнка: Малиновцев Осип Иванович
ГАСО, 24-25-330-52об
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Малиновцева Степанида Осиповна
Отец ребёнка: Малиновцев Осип Иванович
ГАСО, 24-25-330-53л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-53л
Смерть
Неизвестно