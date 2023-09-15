Винокуров Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Место жительства
С 1734
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Винокурова Парасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Винокурова Василиса
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Винокуров Вонифатий Алексеевич
Мать ребёнка: Винокурова Василиса
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Винокуров Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Винокурова Василиса
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Винокуров Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Винокурова Василиса
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Винокурова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Винокурова Василиса
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Винокурова Василиса
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот