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Винокуров Алексей Иванович

Место рождения

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Место жительства
С 1734
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Винокурова Парасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Винокурова Василиса

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Винокуров Вонифатий Алексеевич

Мать ребёнка: Винокурова Василиса

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Винокуров Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Винокурова Василиса

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Винокуров Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Винокурова Василиса

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Винокурова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Винокурова Василиса

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Василиса

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
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