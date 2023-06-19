Винокуров Никифор Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Винокурова Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Винокурова Матрена Козьминична
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Смерть
Неизвестно