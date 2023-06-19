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Винокуров Никифор Алексеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Винокуров Алексей Иванович

Мать: Винокурова Василиса Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Винокурова Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Винокурова Матрена Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Матрена Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 оборот
Смерть
Неизвестно