Шельпякова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Устинья Кириловна
Отец ребёнка: Шельпяков Кирило Александрович
Рев. 1834,ГАСО, 4л
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шельпяков Кирило Александрович
Рев. 1834,ГАСО, 3об
Бракосочетание
Неизвестно
Рев. 1834,ГАСО, 4л
Смерть
Неизвестно