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Шельпякова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Устинья Кириловна

Отец ребёнка: Шельпяков Кирило Александрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рев. 1834,ГАСО, 4л
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шельпяков Егор Кирилович

Отец ребёнка: Шельпяков Кирило Александрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рев. 1834,ГАСО, 3об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шельпяков Кирило Александрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рев. 1834,ГАСО, 4л
Смерть
Неизвестно
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