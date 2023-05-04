Сентюрин Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1988
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1949
Сын: Сентюрин Николай Федорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Сентюрина Кортункова Галина Федоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953
Сын: Сентюрин Александр Федорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955
Сын: Сентюрин Владимир Федорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Сын: Сентюрин Геннадий Федорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1988