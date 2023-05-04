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Сентюрин Федор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Сентюрин Андрей Кузьмич

Мать: Антонова Сентюрина Ксения Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1949

Сын: Сентюрин Николай Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Сентюрина Кортункова Галина Федоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Сын: Сентюрин Александр Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1955

Сын: Сентюрин Владимир Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Сын: Сентюрин Геннадий Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1988

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