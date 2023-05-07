Сентюрин Геннадий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентюрин Геннадий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Сентюрин Федор Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сентюрин Олег Геннадьевич

Мать ребёнка: Шатова Сентюрина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сентюрин Денис Геннадьевич

Мать ребёнка: Шатова Сентюрина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатова Сентюрина Людмила

Смерть
2022
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