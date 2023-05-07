Сентюрин Геннадий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Сентюрин Федор Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сентюрин Олег Геннадьевич
Мать ребёнка: Шатова Сентюрина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сентюрин Денис Геннадьевич
Мать ребёнка: Шатова Сентюрина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатова Сентюрина Людмила
Смерть
2022