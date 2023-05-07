Шатова Сентюрина Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова Сентюрина Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сентюрин Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: Сентюрин Геннадий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сентюрин Денис Геннадьевич

Отец ребёнка: Сентюрин Геннадий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентюрин Геннадий Федорович

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