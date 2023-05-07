Сентюрина Кортункова Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентюрина Кортункова Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Сентюрин Федор Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кортунко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кортунков Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кортункова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кортункова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2019
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