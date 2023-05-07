Сентюрина Кортункова Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Сентюрин Федор Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кортунко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кортунков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кортункова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кортункова Светлана Ивановна
Смерть
2019