Сентюрин Николай Федорович
Место рожденияС тамоковка хайбулинского района
Дата рождения01.04.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1949
С тамоковка хайбулинского района
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Захарова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Сентюрина Синёва Галина Михайловна
Рождение ребёнка
07.07.1978
Дочь: Названова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Сентюрина Синёва Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно