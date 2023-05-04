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Сентюрин Николай Федорович

Место рождения

С тамоковка хайбулинского района

Дата рождения

01.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1949

Отец: Сентюрин Федор Андреевич

Мать: Медведева Сентюрина Евдокия Филипповна

С тамоковка хайбулинского района
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Захарова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Сентюрина Синёва Галина Михайловна

Рождение ребёнка
07.07.1978

Дочь: Названова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Сентюрина Синёва Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентюрина Синёва Галина Михайловна

Место жительства
Неизвестно