Сентюрин Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Сентюрин Федор Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1978
Сын: Сентюрин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Сентюрина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сентюрин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Сентюрина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сентюрина Людмила
Смерть
Неизвестно