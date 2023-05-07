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Сентюрин Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Сентюрин Федор Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1978

Сын: Сентюрин Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Сентюрина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сентюрин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Сентюрина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентюрина Людмила

Смерть
Неизвестно
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