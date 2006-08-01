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Болотин Николай Васильевич

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.12.1939

Дата смерти

?.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1939

Отец: Болотин Василий Васильевич

Мать: Болотина Прасковья Алексеевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1961

Жена: Болотина Галина Аркадьевна

Рождение ребёнка
11.05.1962

Сын: Болотин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Болотина Галина Аркадьевна

Рождение ребёнка
07.09.1964

Дочь: Болотина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Болотина Галина Аркадьевна

Рождение ребёнка
09.05.1974

Дочь: Афонина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Болотина Галина Аркадьевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
?.08.2006
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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