Болотин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.12.1939
Дата смерти?.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1939
Бракосочетание
До 1961
Рождение ребёнка
11.05.1962
Сын: Болотин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Болотина Галина Аркадьевна
Рождение ребёнка
07.09.1964
Дочь: Болотина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Болотина Галина Аркадьевна
Рождение ребёнка
09.05.1974
Дочь: Афонина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Болотина Галина Аркадьевна
Смерть
?.08.2006