Болотин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1962
Дата смерти26.02.2020
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1962
Рождение ребёнка
06.07.1985
Сын: Болотин Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.07.2002
Дочь: Болотина Ольга Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.07.2009
Сын: Болотин Данила Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.02.2020