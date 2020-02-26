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Болотин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1962

Дата смерти

26.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1962

Отец: Болотин Николай Васильевич

Мать: Болотина Галина Аркадьевна

Рождение ребёнка
06.07.1985

Сын: Болотин Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.07.2002

Дочь: Болотина Ольга Александровна

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.07.2009

Сын: Болотин Данила Александрович

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
26.02.2020
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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