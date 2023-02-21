Болотина (Кашина) Галина Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1961
Рождение ребёнка
11.05.1962
Сын: Болотин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Болотин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1964
Дочь: Болотина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Болотин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1974
Дочь: Афонина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Болотин Николай Васильевич
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно