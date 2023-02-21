Болотина (Кашина) Галина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотина (Кашина) Галина Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1961

Муж: Болотин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
11.05.1962

Сын: Болотин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Болотин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.09.1964

Дочь: Болотина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Болотин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1974

Дочь: Афонина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Болотин Николай Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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