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Болотин Василий Васильевич

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Между 1906 и 1912

Дата смерти

31.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1906 и 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Между 1938 и 29.03.1939

Жена: Болотина Прасковья Алексеевна

Таратухино, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1939

Сын: Болотин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Болотина Прасковья Алексеевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
31.05.1942
Карлово, Белевский муниципальный район, Тульская область
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