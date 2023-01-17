Болотин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1906 и 1912
Дата смерти31.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1906 и 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1938 и 29.03.1939
Таратухино, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1939
Сын: Болотин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Болотина Прасковья Алексеевна
Смерть
31.05.1942
Карлово, Белевский муниципальный район, Тульская область