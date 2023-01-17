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Болотина Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.10.1914 ст.

Дата смерти

?.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1914 ст.

Отец: Болотин Алексей Васильевич

Мать: Болотина Пелагея Филипповна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Между 1938 и 29.03.1939

Муж: Болотин Василий Васильевич

Таратухино, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1939

Сын: Болотин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Болотин Василий Васильевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
?.08.1994
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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