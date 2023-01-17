Болотина Прасковья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1914 ст.
Дата смерти?.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1914 ст.
Бракосочетание
Между 1938 и 29.03.1939
Таратухино, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1939
Сын: Болотин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Болотин Василий Васильевич
Смерть
?.08.1994
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область