Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
17.01.1802
Сын: Антон Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
14.10.1804
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Леон Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
09.08.1810
Сын: Матвей Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Иринья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Потапова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1836