Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Афанасьевич

Место рождения

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Афанасий Иванович

Мать: не указана

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья Потапова

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Потапова

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья Потапова

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1802

Сын: Антон Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Потапова

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1804

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья Потапова

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Леон Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Потапова

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1810

Сын: Матвей Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Потапова

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Иринья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья Потапова

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Потапова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1836
Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
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