Авдотья Потапова
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти04.03.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.01.1802
Сын: Антон Иванович
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.10.1804
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Леон Иванович
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.08.1810
Сын: Матвей Иванович
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Иринья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Афанасьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1835
Причина смерти: горячкою