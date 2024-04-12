Авдотья Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Потапова

Место рождения

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

04.03.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1802

Сын: Антон Иванович

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1804

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Леон Иванович

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1810

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Иринья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.03.1835
Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: горячкою
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