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Леон Иванович

Место рождения

Войлово

Дата рождения

1807

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Иван Афанасьевич

Мать: Авдотья Потапова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Катерина Леонова

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Леонова

Мать ребёнка: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833