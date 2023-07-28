Леон Иванович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Иван Афанасьевич
Мать: Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Катерина Леонова
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Леонова
Мать ребёнка: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833