Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Катерина Леонова

Отец ребёнка: Леон Иванович

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Леонова

Отец ребёнка: Леон Иванович

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леон Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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