Марфа
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Катерина Леонова
Отец ребёнка: Леон Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Леонова
Отец ребёнка: Леон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леон Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно