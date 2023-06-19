Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Иванович

Антон Иванович

Место рождения

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.01.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1802

Отец: Иван Афанасьевич

Мать: Авдотья Потапова

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Марья Яковлевна

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Зиновий Антонович

Мать ребёнка: Марья Яковлевна

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно