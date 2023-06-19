Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения17.01.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1802
Отец: Иван Афанасьевич
Мать: Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Марья Яковлевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Зиновий Антонович
Мать ребёнка: Марья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно