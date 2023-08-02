Сухонос Евдоким Михайлович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухонос Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Сухонос) Хиония Евдокимовна
Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна
Рождение ребёнка
25.06.1876
Дочь: (Сухонос) Евфросиния Евдокимовна
Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна
Рождение ребёнка
13.10.1877
Дочь: (Сухонос) Агафоника Михйловна
Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна
Рождение ребёнка
06.10.1879
Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна
Рождение ребёнка
15.11.1882
Дочь: (Сухонос) Феодора Евдокимовна
Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна
Рождение ребёнка
30.03.1887
Дочь: (Сухонос) Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна
Рождение ребёнка
04.11.1889
Сын: Сухонос Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно