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Сухонос Евдоким Михайлович

Место рождения

Великие Будища, Полтавська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Сухонос Михаил Васильевич

Мать: Сухонос Лукерия Григорьевна

Великие Будища, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухонос Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Сухонос Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Сухонос) Хиония Евдокимовна

Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.06.1876

Дочь: (Сухонос) Евфросиния Евдокимовна

Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
13.10.1877

Дочь: (Сухонос) Агафоника Михйловна

Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.10.1879

Сын: Сухонос Фома Евдокимович

Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.11.1882

Дочь: (Сухонос) Феодора Евдокимовна

Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
30.03.1887

Дочь: (Сухонос) Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.11.1889

Сын: Сухонос Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: Сухонос Мария Антоновна

Великие Будища, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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