Сухонос Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сухонос Василий Федорович
Мать: Сухонос Ирина Ивановна
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Синклитикия Михайловна
Мать ребёнка: Сухонос Лукерия Григорьевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Сухонос Лукерия Григорьевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Сухонос Евдоким Михайлович
Мать ребёнка: Сухонос Лукерия Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Варвара МИхайловна
Мать ребёнка: Сухонос Лукерия Григорьевна
Смерть
Неизвестно