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Сухонос Михаил Васильевич

Место рождения

Великие Будища, Полтавська область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сухонос Василий Федорович

Мать: Сухонос Ирина Ивановна

Великие Будища, Полтавська область
Бракосочетание
Около 1846

Жена: Сухонос Лукерия Григорьевна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Синклитикия Михайловна

Мать ребёнка: Сухонос Лукерия Григорьевна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Сухонос Лукерия Григорьевна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Сухонос Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Сухонос Лукерия Григорьевна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Варвара МИхайловна

Мать ребёнка: Сухонос Лукерия Григорьевна

Великие Будища, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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