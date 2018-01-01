село Великие Будища, село Великие Будища, Полтавська область (на 2018) — Familio

Великие Будища

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
512Великие Будища, сел. каз. и казач.при рч. Фиялке.18928710151021Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Великобудищская волость
96. Великие Будища, село бывшее государственное, при речке Фиялке, дворов 441, жителей 2460, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, школа Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Велико-Будищская волость
1.0Великия Будища селоВелико-Будищское козаков18100973227317297614
1.0Великия Будища селоВелико-Будищское казенных крестьян183863847850123912072446
1.0Великия Будища селоВелико-Будищское козаков и казенных крестьян

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Велико-Будищская волость
село Вел. Будищи

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17837Великі Будищаселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Великобудищанська
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