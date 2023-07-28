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Сухонос Ирина Ивановна

Место рождения

Великие Будища, Полтавська область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сухонос Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Сухонос Василий Федорович

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сухонос Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Сухонос Василий Федорович

Великие Будища, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухонос Василий Федорович

Смерть
Неизвестно