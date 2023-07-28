Сухонос Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сухонос Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Сухонос Василий Федорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сухонос Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Сухонос Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно