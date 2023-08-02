Сухонос Лукерия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Сухонос) Синклитикия Михайловна
Отец ребёнка: Сухонос Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Сухонос) Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Сухонос Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Сухонос Евдоким Михайлович
Отец ребёнка: Сухонос Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Сухонос) Варвара МИхайловна
Отец ребёнка: Сухонос Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно