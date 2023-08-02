Сухонос Лукерия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухонос Лукерия Григорьевна

Сухонос Лукерия Григорьевна

Место рождения

Великие Будища, Полтавська область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Великие Будища, Полтавська область
Бракосочетание
Около 1846

Муж: Сухонос Михаил Васильевич

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Сухонос) Синклитикия Михайловна

Отец ребёнка: Сухонос Михаил Васильевич

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Сухонос) Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Сухонос Михаил Васильевич

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Сухонос Евдоким Михайлович

Отец ребёнка: Сухонос Михаил Васильевич

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Сухонос) Варвара МИхайловна

Отец ребёнка: Сухонос Михаил Васильевич

Великие Будища, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.