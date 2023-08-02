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Сухонос Мария Антоновна

Место рождения

Великие Будища, Полтавська область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Великие Будища, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухонос Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Сухонос Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Сухонос) Хиония Евдокимовна

Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.06.1876

Дочь: (Сухонос) Евфросиния Евдокимовна

Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
13.10.1877

Дочь: (Сухонос) Агафоника Михйловна

Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.10.1879

Сын: Сухонос Фома Евдокимович

Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.11.1882

Дочь: (Сухонос) Феодора Евдокимовна

Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
30.03.1887

Дочь: (Сухонос) Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.11.1889

Сын: Сухонос Григорий Евдокимович

Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович

Великие Будища, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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