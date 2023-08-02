Сухонос Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Сухонос) Хиония Евдокимовна
Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
25.06.1876
Дочь: (Сухонос) Евфросиния Евдокимовна
Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
13.10.1877
Дочь: (Сухонос) Агафоника Михйловна
Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
06.10.1879
Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
15.11.1882
Дочь: (Сухонос) Феодора Евдокимовна
Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
30.03.1887
Дочь: (Сухонос) Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
04.11.1889
Сын: Сухонос Григорий Евдокимович
Отец ребёнка: Сухонос Евдоким Михайлович
Смерть
Неизвестно