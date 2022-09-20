Клипперт Александр Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Сергей Александрович
Мать ребёнка: Клипперт Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Алексей Александрович
Мать ребёнка: Клипперт Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клипперт Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Дарья Александровна
Мать ребёнка: Клипперт Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Марина Александровна
Мать ребёнка: Клипперт Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Елена Александровна
Мать ребёнка: Клипперт Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Клипперт Наталья