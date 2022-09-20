Клипперт Александр Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт Александр Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клипперт Давыд Яковлевич

Мать: Клипперт Адина Фердинандовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Сергей Александрович

Мать ребёнка: Клипперт Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Алексей Александрович

Мать ребёнка: Клипперт Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клипперт Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипперт Дарья Александровна

Мать ребёнка: Клипперт Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипперт Марина Александровна

Мать ребёнка: Клипперт Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипперт Елена Александровна

Мать ребёнка: Клипперт Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Клипперт Наталья

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