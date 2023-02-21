Клипперт Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клипперт Александр Давыдович
Мать: Клипперт Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Дочь Алексеевна
Мать ребёнка: Клипперт Ирина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Клипперт Ирина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Дочь Алексеевна
Мать ребёнка: Клипперт Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно