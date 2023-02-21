Клипперт Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клипперт Александр Давыдович

Мать: Клипперт Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипперт Дочь Алексеевна

Мать ребёнка: Клипперт Ирина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Клипперт Ирина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипперт Дочь Алексеевна

Мать ребёнка: Клипперт Ирина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клипперт Ирина Александровна

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