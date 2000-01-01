Клипперт Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Сергей Александрович
Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Елена Александровна
Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Марина Александровна
Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Дарья Александровна
Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Алексей Александрович
Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно