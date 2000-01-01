Клипперт (Кондратьева) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратьев Александр
Мать: Кондратьева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Дочь Алексеевна
Отец ребёнка: Клипперт Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Клипперт Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Дочь Алексеевна
Отец ребёнка: Клипперт Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно