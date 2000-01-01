Клипперт (Кондратьева) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт (Кондратьева) Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратьев Александр

Мать: Кондратьева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипперт Дочь Алексеевна

Отец ребёнка: Клипперт Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Клипперт Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипперт Дочь Алексеевна

Отец ребёнка: Клипперт Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клипперт Алексей Александрович

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