Черняева Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

23.09.1817 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1789 ст.

Сын: Черняев Павел Иванович

Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.11.1790 ст.

Дочь: Черняева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Черняев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1794 ст.

Дочь: Черняева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Черняев Петр Иванович

Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.05.1801 ст.

Сын: Черняев Константин Иванович

Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги г. Вологды и Вологодского уезда за 1801 г. Борисоглебская церковь. 18 мая у дьячка Борисоглебской церкви Ивана Тимофеева родились близнецы Дмитрий и Константин. Восприемник философии... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1801 ст.

Сын: Черняев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги г. Вологды и Вологодского уезда за 1801 г. Борисоглебская церковь. 18 мая у дьячка Борисоглебской церкви Ивана Тимофеева родились близнецы Дмитрий и Константин. Восприемник философии... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1802 ст.

Сын: Черняев Александр Иванович

Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняев Иван Тимофеевич

Смерть
23.09.1817 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От чахотки.
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