Черняева Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти23.09.1817 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1789 ст.
Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.11.1790 ст.
Дочь: Черняева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.07.1794 ст.
Дочь: Черняева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.05.1801 ст.
Сын: Черняев Константин Иванович
Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич
Метрические книги г. Вологды и Вологодского уезда за 1801 г. Борисоглебская церковь. 18 мая у дьячка Борисоглебской церкви Ивана Тимофеева родились близнецы Дмитрий и Константин. Восприемник философии... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1801 ст.
Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич
Метрические книги г. Вологды и Вологодского уезда за 1801 г. Борисоглебская церковь. 18 мая у дьячка Борисоглебской церкви Ивана Тимофеева родились близнецы Дмитрий и Константин. Восприемник философии... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1802 ст.
Сын: Черняев Александр Иванович
Отец ребёнка: Черняев Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1817 ст.
От чахотки.