Черняев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.05.1801 ст.
Дата смерти27.05.1801 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1801 ст.
Отец: Черняев Иван Тимофеевич
Мать: Черняева Дарья Ивановна
Метрические книги г. Вологды и Вологодского уезда за 1801 г. Борисоглебская церковь. 18 мая у дьячка Борисоглебской церкви Ивана Тимофеева родились близнецы Дмитрий и Константин. Восприемник философии... Показать все
Смерть
27.05.1801 ст.
От натуральной болезни.