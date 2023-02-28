Черняев Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняев Константин Иванович

Черняев Константин Иванович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

18.05.1801 ст.

Дата смерти

27.05.1801 ст.

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1801 ст.

Отец: Черняев Иван Тимофеевич

Мать: Черняева Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги г. Вологды и Вологодского уезда за 1801 г. Борисоглебская церковь. 18 мая у дьячка Борисоглебской церкви Ивана Тимофеева родились близнецы Дмитрий и Константин. Восприемник философии... Показать все
Смерть
27.05.1801 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От натуральной болезни.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close