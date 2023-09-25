Щербаков Михаил Саввич
Место рожденияКыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Щербакова-Пугина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна
Дочь: Щербакова-Пашева Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна
Дочь: Щербакова-Щенникова Анисия Михайловна
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна
Сын: Щербаков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна
Сын: Щербаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна
Сын: Щербаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна
Дочь: Щербакова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна
Сын: Щербаков Феодор Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна
Дочь: Щербакова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна
Сын: Щербаков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна
Сын: Щербаков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна