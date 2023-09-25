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Щербаков Михаил Саввич

Место рождения

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Савин Никифорович

Мать: Щербакова Парасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Валентина Иерофеевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Щербакова-Пугина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Щербакова-Пашева Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Щербакова-Щенникова Анисия Михайловна

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна

Рождение ребёнка
29.02.1896

Сын: Щербаков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна

Рождение ребёнка
07.11.1898

Сын: Щербаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна

Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Щербаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна

Рождение ребёнка
25.12.1903

Дочь: Щербакова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна

Рождение ребёнка
07.06.1906

Сын: Щербаков Феодор Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна

Рождение ребёнка
16.07.1909

Дочь: Щербакова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна

Рождение ребёнка
08.01.1911

Сын: Щербаков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна

Рождение ребёнка
29.12.1913

Сын: Щербаков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Иерофеевна

Смерть
Неизвестно

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