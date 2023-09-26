Щербакова Парасковья Михайловна
Место рожденияКыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1845
Сын: Щербаков Димитрий Савинович
Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1845
Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1847
Дочь: Щербакова Евфимия Савиновна
Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Щербакова Пелагея Савиновна
Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Феодор Савинович
Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно