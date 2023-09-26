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Щербакова Парасковья Михайловна

Место рождения

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Щербаков Илья Савинович

Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1845

Сын: Щербаков Димитрий Савинович

Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1845

Сын: Щербаков Иоанн Савинович

Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1847

Дочь: Щербакова Евфимия Савиновна

Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Щербаков Осип Савинович

Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Щербакова Пелагея Савиновна

Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Михаил Саввич

Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Феодор Савинович

Отец ребёнка: Щербаков Савин Никифорович

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Савин Никифорович

Смерть
Неизвестно
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