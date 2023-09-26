Щербаков Савин Никифорович
Место рожденияКыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Феодор Савинович
Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
12.05.1845
Сын: Щербаков Димитрий Савинович
Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
12.05.1845
Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
08.07.1847
Дочь: Щербакова Евфимия Савиновна
Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Щербакова Пелагея Савиновна
Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна
Смерть
Неизвестно