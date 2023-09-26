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Щербаков Савин Никифорович

Место рождения

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Щербаков Никифор Антонович

Мать: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Феодор Савинович

Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Михаил Саввич

Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Щербаков Илья Савинович

Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
12.05.1845

Сын: Щербаков Димитрий Савинович

Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
12.05.1845

Сын: Щербаков Иоанн Савинович

Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
08.07.1847

Дочь: Щербакова Евфимия Савиновна

Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Щербаков Осип Савинович

Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Щербакова Пелагея Савиновна

Мать ребёнка: Щербакова Парасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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