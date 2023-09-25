Щербакова Валентина Иерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Щербакова-Пашева Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Саввич
Рождение ребёнка
29.02.1896
Сын: Щербаков Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Саввич
Рождение ребёнка
06.03.1901
Сын: Щербаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Саввич
Смерть
Неизвестно