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Щербакова Валентина Иерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Щербакова-Пашева Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Саввич

Рождение ребёнка
29.02.1896

Сын: Щербаков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Саввич

Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Щербаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Саввич

Смерть
Неизвестно

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