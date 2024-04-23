Иосиф Степанович
Место рождения
Дата рождения1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Михаил Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрёна Иосифовна
Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ксения Иосифовна
Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Степанида Иосифовна
Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична