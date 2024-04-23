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Иосиф Степанович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1802

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Степан 1

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Михаил Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрёна Иосифовна

Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ксения Иосифовна

Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Степанида Иосифовна

Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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