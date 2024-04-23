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Пелагея Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Степанович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрёна Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ксения Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Степанида Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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