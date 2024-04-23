Пелагея Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Степанович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрёна Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ксения Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Степанида Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Степанович