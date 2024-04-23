Ксения Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти10.01.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Иосиф Степанович
Мать: Пелагея Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иуда Богданович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1851
Дочь: Екатерина Иудовна
Отец ребёнка: Иуда Богданович
Рождение ребёнка
19.06.1854
Сын: Мефодий Иудович
Отец ребёнка: Иуда Богданович
Рождение ребёнка
08.06.1871
Дочь: Акулина Иудовна
Отец ребёнка: Иуда Богданович
Смерть
10.01.1902