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Ксения Иосифовна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

10.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Иосиф Степанович

Мать: Пелагея Кузьминична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иуда Богданович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1851

Дочь: Екатерина Иудовна

Отец ребёнка: Иуда Богданович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1854

Сын: Мефодий Иудович

Отец ребёнка: Иуда Богданович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1871

Дочь: Акулина Иудовна

Отец ребёнка: Иуда Богданович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
10.01.1902
Карпово, Нелидовский, Тверская область

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