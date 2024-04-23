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Михаил Иосифович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Иосиф Степанович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феодосья Михайловна

Мать ребёнка: Ефросинья Степановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Ефросинья Степановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Фёкла Михайловна

Мать ребёнка: Ефросинья Степановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1853

Сын: Яков Михайлович

Мать ребёнка: Ефросинья Степановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1855

Дочь: Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Ефросинья Степановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1856

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Ефросинья Степановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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