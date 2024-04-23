Михаил Иосифович
Место рождения
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Иосиф Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Степановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феодосья Михайловна
Мать ребёнка: Ефросинья Степановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Ефросинья Степановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фёкла Михайловна
Мать ребёнка: Ефросинья Степановна
Рождение ребёнка
18.02.1853
Сын: Яков Михайлович
Мать ребёнка: Ефросинья Степановна
Рождение ребёнка
01.02.1855
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Ефросинья Степановна
Рождение ребёнка
23.05.1856
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Ефросинья Степановна